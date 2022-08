Formule 1-baas is stellig: ‘Er zal geen race meer zijn in Rusland’

Contract­ver­len­ging met een knipoog van Alexander Albon: 'Het klopt dat ik volgend jaar voor Williams rijd’

Alexander Albon rijdt ook de komende jaren in de Formule 1 voor Williams. De Britse renstal maakte bekend dat het contract van de 26-jarige Thai, geboren en opgegroeid in Engeland, met meerdere jaren is verlengd. Albon is bezig aan zijn eerste seizoen bij Williams.

