Formule 1-coureur Nyck de Vries met oude AlphaTauri in actie op Imola

De Vries was al jaren in beeld bij de Formule 1, maar hij had nooit echt zicht op een wedstrijdzitje. Tot in september vorig jaar bij de Grote Prijs van Italië in Monza, toen hij mocht invallen bij het team van Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Nederlander maakte grote indruk door meteen in zijn eerste grand prix in de punten te rijden. Hij eindigde als negende.