Formule 1 geniet ondanks de hegemonie van Max Verstappen: ‘De meest opwindende tijd van onze sport’

Podcast Formule 1 | ‘Oostenrijk kan wel eens het summum van een saaie dominante race worden’

Het Formule 1 seizoen bevindt zich tussen Canada en Oostenrijk. Een vrij weekend. Valtteri Bottas liet zijn billen zien op Instagram tijdens een duik in het water, de Britse media over het contract tussen Hamilton en Mercedes en Max Verstappen viel weer in de prijzen. Het wordt allemaal besproken in Pitstop, de wekelijkse Formule 1 podcast van het AD met F1-watcher Arjan Schouten en presentator Etienne Verhoeff.