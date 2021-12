Formule 1-icoon Ecclestone roemt Max Verstappen en lacht om Mercedes: ‘Ze zetten krassen in hun eigen ster’

Verstappen stelde de titel gisteren in Abu Dhabi pas zeker met een inhaalmanoeuvre in de slotmeters. Dit werd voorafgegaan door fase met de safetycar. Volgens Mercedes was vooral de manier waarop deze fase door de organisatie in goede banen werd geleid niet reglementair.



Het verliezende team diende twee protesten in, die beide werden afgewezen. Verstappen moest meer dan vier uur wachten op de officiële uitslag. Dat deerde hem niet, zei Verstappen vandaag. ,,Het verpestte mijn feest helemaal niet. ,,Ik denk ook dat Lewis in orde is. Ik bedoel: het is waarschijnlijk pijnlijk, maar ik denk dat het voor hem ook een beetje anders is. Hij heeft nog steeds zeven titels en ik had er nooit een gewonnen.”