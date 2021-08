‘Formule 1 in Zandvoort mag doorgaan met publiek’

Wel komen er eisen voor toegang voor het grootste sportevenement in de Nederlandse geschiedenis, zoals bijvoorbeeld een vaccinatie- of testbewijs. Ook mogen de tribunes slechts ten dele worden gevuld, zoals in het betaald voetbal ook al het geval is. De Formule 1-wedstrijd op het circuit staat gepland van 3 tot en met 5 september. Het kabinet maakt morgen bekend welke coronamaatregelen vanaf 1 september gelden voor evenementen.

De grote vraag blijft echter of de organisatie uit de voeten kan met de voorwaarden die het kabinet stelt. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix rekent op 3, 4 en 5 september op 105.000 betalende bezoekers per dag. Financieel en organisatorisch zijn de gevolgen ingrijpend als een derde van dat aantal niet mag komen.

Optredens

Ook is de vraag wat er overblijft van het entertainmentprogramma waar fans mee zijn verleid om een kaartje te kopen. Oorspronkelijk stonden onder andere optredens van Guus Meeuwis, Davina Michelle en Nick & Simon op het programma. De Grand Prix moest behalve een racewedstrijd ook een groot festival worden. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de coronapandemie.

De organisatie van de Dutch Grand Prix is vandaag niet bereikbaar voor een reactie. ,,Als sportevenement verdien je je geld niet met de eerste 10.000 toeschouwers, maar met de laatste 10.000. Als er minder publiek komt, moet iemand bijspringen,” zei directeur Robert van Overdijk van circuit Zandvoort eerder over mogelijke publieksbeperkingen.

Streep door

Het kabinet zette vorige maand een streep door meerdaagse evenementen met overnachtingen, tot 1 september. Daar valt de Formule 1 niet onder, volgens het ministerie van Justitie. Evenementen mogen doorgaan, op voorwaarde dat mensen een vaste zitplaats hebben. Daar voldoet de Formule 1 aan.

De gemeente Zandvoort en evenementenorganisatie Zandvoort Beyond zijn tot nu toe gewoon doorgegaan met de voorbereidingen. ,,Niemand weet wat het wordt. We wachten af en ondertussen gaan we op volle kracht vooruit’’, verklaarde een woordvoerder van de gemeente Zandvoort vorige week.

Rechtszaak

Ondertussen heeft het geplaagde evenement ook zijn handen nog vol aan milieurechtszaken. Stichting Duinbehoud verloor vandaag een rechtszaak over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit. Volgens milieuorganisaties was de bouw van tribunes voor de Dutch Grand Prix in strijd met de natuurwetgeving en het bestemmingsplan. Maar de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem oordeelde dat de ingediende beroepen ongegrond zijn.

Volledig scherm Rugstreeppad. © Getty Images/iStockphoto De provincie heeft aan de organisatie van de grand prix een ontheffing verleend van het normaal geldende verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Het gebied zou de komende zes jaar ongeschikt zijn als leefgebied voor de dieren.

‘Herstel duurt vele jaren’

Quote Er wordt voorbijge­gaan aan het feit dat het betreffen­de duingebied inmiddels is geasfal­teerd en dat het herstel van het natuurge­bied vele jaren kan duren Marc Janssen, Duinbehoud Voor de bouw van tribunes zijn duinen rond het circuit plat gemaakt en deels verhard om zo veel mogelijk bezoekers van de Formule 1 op tribunes kwijt te kunnen. In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties ook al af, waarna de bouw van de tribunes toen kon doorgaan.



Stichting Duinbehoud gaat tegen de uitspraak van vandaag in hoger beroep. ,,De rechtbank vindt het acceptabel, dat meer dan 10 hectare leefgebied van beschermende diersoorten verloren gaat. Een uitspraak die op gespannen voet staat met de wetgeving voor natuurbescherming’’, zegt directeur Marc Janssen van Duinbehoud in een reactie. ,,Opvallend in de uitspraak van de rechtbank is dat voorbijgegaan wordt aan het feit dat het betreffende duingebied inmiddels is geasfalteerd en dat het herstel van het natuurgebied vele jaren kan duren. De rechtbank negeert dit feit.’’

Stikstofuitstoot

De rechtbank zou vandaag aanvankelijk ook uitspraak doen in drie andere rechtszaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort, in verband met stikstofuitstoot. Maar de rechtbank besloot onlangs dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de betwiste vervuiling. De natuurorganisaties zeggen dat de stikstofuitstoot te hoog is voor een Natura 2000-gebied, en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit zelf.



De kans dat in deze milieuzaken nog een uitspraak komt voordat de Dutch Grand Prix verreden wordt, in het eerste weekend van september, is inmiddels klein. Alleen de coronaregels lijken het evenement dus nog te kunnen verstoren. Komende dagen zal blijken hoeveel.

Er werd hard gewerkt aan het circuit in Zandvoort, zo is te zien in deze video: