Formule 1 kondigt drie nieuwe races aan, geen Grands Prix in Noord- en Zuid-Amerika

Hockenheim valt af, Nürburg­ring in beeld voor Formule 1-race dit jaar

23 juli Het circuit van Hockenheim is definitief afgevallen voor het houden voor een Formule 1-race in dit jaar. Toch is Duitsland nog niet uit beeld voor een grand prix. Het management van de koningsklasse van de autosport voert gesprekken met de beroemde Nürburgring over een comeback.