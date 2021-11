Formule 1-legende Frank Williams op 79-jarige leeftijd overleden

In mei 1994, na de dood van Ayrton Senna in de Williams FW16 in Imola, werd Williams beschuldigd van doodslag in Italië, maar werd na enkele jaren vrijgesproken. Sinds de dood van Senna heeft elk chassis sinds de Williams FW17 een eerbetoon in de vorm van een klein Senna-logo op de voorvleugel.



Williams was gehuwd en heeft drie kinderen, waaronder dus zijn dochter Claire Williams. Afgelopen jaar nam ook zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Williams eindigde in 2015 als derde in het WK voor constructeurs, maar daarna zakte de Britse renstal ver weg. Vorig seizoen wist Williams zelfs geen enkel punt te scoren. Dit seizoen staat de teller op 23 punten, vooral dankzij de Britse coureur George Russell.



F1-president reageerde op de dood van Williams: ,,Vanochtend belde Claire Williams om me te informeren over het zeer droevige nieuws dat haar geliefde vader, Sir Frank Williams, is overleden. Hij was een echte gigant van onze sport die de moeilijkste uitdagingen in het leven overwon en elke dag vocht om te winnen op en naast de baan. We hebben een zeer geliefd en gerespecteerd lid van de Formule 1-familie verloren en hij zal enorm worden gemist.”