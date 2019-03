Formule 1: positief overleg met Zandvoort

Zandvoort mag voorzichtig optimistisch zijn over de terugkeer van de Formule 1. De gesprekken over een Grand Prix van Nederland vanaf 2020 op het circuit in de duinen gaan de goede kant op.

FOM geeft wel aan dat op 31 maart zo goed als zeker geen beslissing naar buiten komt over het al dan niet doorgaan. Die datum werd genoemd in een uitgelekte brief, maar is geen harde deadline. Het management verwijst naar juni als moment waarop alles helder wordt. In die maand komt de kalender van 2020 naar buiten en daar staan de races op die zeker doorgaan.

Het is wel mogelijk dat FOM een harde deal met Zandvoort eerder naar buiten brengt. Het in Londen gevestigde management van de Formule 1 bevestigt alleen onderhandelingen met ‘een van de meest historische circuits die er bestaan’ en dat de gesprekken voorspoedig verlopen.

De summiere informatie heeft ermee te maken dat de Formule 1 met meerdere circuits onderhandelt over een plek op de kalender voor 2020. Daar zijn nieuwe bij, maar ook bestaande waarvan het contract dit jaar afloopt, zoals Silverstone, Monza en Hockenheim. Het management wil ook niet zeggen of het TT Circuit van Assen in beeld komt als het in Zandvoort onverhoopt mislukt.

De laatste Formule 1-race in Zandvoort was in 1985. Het initiatief om de koningsklasse terug te halen komt van prins Bernhard van Oranje, die mede-eigenaar is van het circuit. Hij rekent op een groot succes vanwege de populariteit van Max Verstappen. De begroting voor het evenement is 40 miljoen euro. Hoewel de regering geen subsidie wil verlenen, kwam de gemeente Zandvoort dinsdag over de brug met een investering van 4 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van het circuit.