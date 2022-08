Formule 1-president verwacht komende vijf jaar nog geen vrouw op de grid: ‘Tenzij er iemand als een meteoriet opkomt’

Ook de komende vijf jaar zal er nog geen vrouw haar opwachting maken in de Formule 1, zo verwacht grote baas Stefano Domenicali. Tegelijkertijd zei hij voorafgaand aan de GP van België dat het ‘cruciaal’ is dat vrouwelijke coureurs de best mogelijke kans krijgen wel het pad richting de koningsklasse van de autosport te bewandelen.

,,Realistisch gezien, tenzij er iemand als een meteoriet opkomt, zie ik in de komende vijf jaar geen meid in de Formule 1 rijden. Het is heel erg onwaarschijnlijk", aldus de Italiaanse F1-president. Daar voegde Domenicali aan toe dat ernaar gekeken wordt ‘hoe we het systeem kunnen verbeteren.’

Sinds 2019 wordt in het voorprogramma bij een aantal grands prix gereden door de W Series. De Britse Jamie Chadwick kroonde zich tot nu toe telkens tot kampioen (twee keer) en won dit seizoen de eerste vijf van tot dusver zes races. Domenicali acht de kans dus echter klein dat zij op korte termijn een stoeltje in de Formule 1 krijgt. In de W Series komen ook de Nederlanders Beitske Visser en Emely de Heus uit.

Volledig scherm Stefano Domenicali (l) voetbalde gisteren mee in een benefietwedstrijd in Frankfurt. © REUTERS

,,We zijn heel erg tevreden over de samenwerking met de W Series. Maar wij geloven dat we om meiden de kans te geven op hetzelfde niveau als de jongens te racen, ze dezelfde leeftijd moeten hebben wanneer ze bijvoorbeeld in de Formule 2 of Formule 3 komen. Daar werken we aan en er zal snel actie zichtbaar worden. We willen de juiste structuur ontwikkelen zodat ze op het juiste moment en met de juiste auto's tegen de jongens kunnen racen.”

In het verleden zijn er twee Italiaanse vrouwen geweest die daadwerkelijk aan de start van een grand prix verschenen. Maria Teresa de Filippis reed in de jaren 50 vijf races, Lella Lombardi kwam halverwege de jaren 70 tot twaalf optredens.

