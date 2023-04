Formule 1 saai? Vraag dat maar eens aan de coureurs: ‘Ik heb dit in mijn leven nog nooit meegemaakt’

Met video's Polesitter Max Verstappen blijft zoeken naar grip: ‘Constant het gevoel dat het niet honderd procent is’

Max Verstappen veroverde voor het eerst in zijn carrière pole position voor de Grote Prijs van Australië. Hij deed dat met een superronde in de kwalificatie op het circuit van Melbourne, waarmee hij een kwart seconde sneller was dan zijn eerste belager. ,,Die ronde voelde wel heel goed aan.”