Formule 1 sluit voor honderden miljoenen sponsordeal met Qatar Airways: ‘Perfecte match’

Topmensen van het bedrijf en van de Formule 1 bevestigden de deal in Doha, zonder in details te treden. Het seizoen in de Formule 1 begint op 5 maart in Bahrein, met onder meer wereldkampioen Max Verstappen en nieuweling Nyck de Vries. Er vindt ook een race in de Formule 1 plaats in Qatar.