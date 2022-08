Formule 1-team Alpine wijst Piastri aan als vervanger vertrekkende Alonso

Piastri verdiende zijn sporen al in de Formule 2, waarin hij vorig seizoen in zijn debuutjaar direct kampioen werd. Daarmee herhaalde hij het kunstje dat hij in 2020 al in de Formule 3 had laten zien. De Australiër hoopte met zijn prestaties een plaats in de Formule 1 af te dwingen, maar moet dit seizoen nog genoegen nemen met een rol als reservecoureur bij Alpine.