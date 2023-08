Formule 1-team Haas gaat door met coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg

De coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg rijden ook volgend jaar in de Formule 1 voor de renstal Haas. Het Amerikaanse team maakte in de aanloop naar de Dutch GP op Zandvoort bekend dat de 30-jarige Deen en de 36-jarige Duitser hun contract hebben verlengd tot en met 2024. Samen hebben ze al 346 grands prix in de Formule 1 gereden.

Magnussen en Hülkenberg bezorgden Haas dit jaar vooralsnog 11 punten voor het WK. De Duitser nam er daarvan 9 voor zijn rekening. Hülkenberg is dit seizoen bij Haas terug als vaste rijder in de Formule 1. De afgelopen jaren fungeerde hij als reservecoureur bij Aston Martin. Hülkenberg reed eerder bij Williams, Force India (een voorloper van Aston Martin), Sauber en Renault. Hij heeft al aan bijna tweehonderd grands prix in de Formule 1 meegedaan.

Magnussen rijdt al sinds 2017 voor Haas. Alleen in 2021 had hij geen vast stoeltje in de Formule 1. De Deen keerde vorig jaar terug en bezorgde Haas in de Grote Prijs van Brazilië de eerste poleposition.

,,We kunnen rustig zeggen dat we dit seizoen een extreem solide rijdersduo hebben. Er is geen reden om dat te wijzigen voor volgend jaar”, aldus teambaas Günther Steiner. ,,We hebben dit seizoen weliswaar problemen met de auto, maar we mogen ons gelukkig prijzen met twee coureurs die met hun feedback van onschatbare waarde zijn. Ze hebben beiden al punten gescoord. In de kwalificatie blonk vooral Nico uit, door al zes keer Q3 te halen.”

Hülkenberg, die vlak bij de grens tussen Nederland en Duitsland is geboren in Emmerik en ook Nederlands spreekt, won in 2015 met Porsche de 24 Uur van Le Mans.

