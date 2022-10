Formule 1-team Williams wil Amerikaan Logan Sargeant, maar zover is het nog niet

Het Formule 1-team van Williams wil met de Amerikaanse coureur Logan Sargeant het volgende seizoen in gaan. De 21-jarige Sargeant moet nog wel de benodigde superlicentie krijgen om komend jaar in de koningsklasse te kunnen racen. Hij ontvangt dat ‘rijbewijs’ als hij een bepaald aantal punten behaalt, bijvoorbeeld door kilometers te maken in een Formule 1-auto en hoog te eindigen in de Formule 2. Sargeant staat in die ‘opstapklasse’ op de derde plaats in het klassement.

De Amerikaan mocht vrijdag voor Williams al de eerste vrije training voor de GP van de Verenigde Staten in Austin (Texas) rijden. Dat doet hij volgende week ook in Mexico en half november bij de slotrace in Abu Dhabi. Sargeant mag na afloop van het seizoen voor Williams ook in actie komen bij de Young Driver Test.

,,Als Logan zijn superlicentie krijgt, is hij volgend jaar een van onze vaste coureurs”, zei teambaas Jost Capito op de persconferentie in Austin. ,,We geloven dat hij daar absoluut klaar voor is.”

Alex Albon

Williams maakte eerder al bekend dat de Thai Alex Albon ook volgend jaar voor de renstal rijdt. De Canadees Nicholas Latifi moet vertrekken. Nyck de Vries was in beeld om de plek van Latifi over te nemen, maar de Nederlander koos na zijn opzienbarende Formule 1-debuut enkele weken geleden in Monza als vervanger van de zieke Albon (negende in de GP van Italië) voor AlphaTauri.

Williams kwam mede daarom uit bij Sargeant, die al onderdeel is van de opleiding van de Britse renstal. De Amerikaan won dit jaar twee races in de Formule 2. Het seizoen in die klasse eindigt gelijktijdig met de Formule 1 op 20 november in Abu Dhabi.

Sargeant wordt, mits hij een superlicentie krijgt, de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds Alexander Rossi in 2015.

