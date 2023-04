Formule 1-teams moeten schade herstellen na chaos in Australië: ‘Eigenlijk is elk onderdeel onbetaalbaar’

Russische coureur Daniil Kviat gaat bij Lamborghi­ni onder Italiaanse vlag racen

De Russische autocoureur Daniil Kviat gaat onder Italiaanse vlag racen. Kviat, die in de Formule 1 reed voor AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) en Red Bull, stapt bij Lamborghini het langeafstandsracen in. Dit jaar is hij nog testcoureur, maar volgend jaar gaat hij in het WK langeafstandsracen onder meer de 24 Uur van Le Mans rijden.