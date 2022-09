Formule 1 voor dummies: zo ben je dit weekend een echte race-expert

Voor niet-regelmatige kijkers mag het Formule 1 jargon behoorlijk ingewikkeld klinken, mede doordat de sport doorspekt is met Engelse termen. Toch is het racecircus minder ingewikkeld om te volgen dan het lijkt, mits u de nodige sleuteltermen kent. De kijker dient daarbij te beseffen dat snelheid in de Formule 1 weliswaar alles is, maar dat racestrategie en data minstens zo belangrijk zijn. In die zin is de sport een combinatie van racen en schaken.