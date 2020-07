Formule 1 wint bij rentree, maar Max verliest

Door Arjan Schouten



Het was het wachten waard. Mocht iemand nog twijfelen of er plaats is voor Formule 1 in het nieuwe normaal, dan is al die scepsis meteen verdampt. Geen mens op de tribunes langs de Red Bull Ring, maar het vermaak zal er thuis voor de buis niet minder om zijn geweest. Safety cars, tijdstraffen, avontuurtjes in de grindbak, spinnende wagens, clashende podiumklanten, ja zelfs een vliegend voorwiel.



Met liefst negen uitvallers en slechts elf finishers bewees de koningsklasse van de autosport in de eerste GP in zeven maanden tijd meteen weer waarom hele volksstammen niet konden wachten op de terugkeer van de sport. Een onvoorspelbare race vol incidenten is altijd het gedroomde ingrediënt van een middagje Formule 1. Maar nu kwam het na maanden van gedwongen corona-pauze wel extreem goed uit dat het in niets op een voorspelbare optocht leek.