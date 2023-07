Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries vandaag in actie op Silverstone

Met samenvatting Max Verstappen wéér op zijn best in de regen, Nico Hülkenberg drie plekken teruggezet na ‘wilde’ kwalifica­tie

Max Verstappen start de grand prix van Canada zondagavond (20.00 uur) van pole position. In het kleddernatte Montréal liet de Limburger wederom zien een meester te zijn in de moeilijkste omstandigheden. Landgenoot Nyck de Vries begint als achttiende aan zijn eerste race in Montréal.