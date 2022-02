Foto's | De nieuwe bolides van Max Verstappen & co in actie bij testdagen Barcelona

Een nieuw tijdperk in de Formule 1 is begonnen in Barcelona, waar de coureurs hun wagens voor het eerst echt aan het werk konden zetten. Wat betreft de rondetijden zijn er nog niet heel veel conclusies aan te verbinden, maar meer en meer worden de contouren zichtbaar. Een fotoserie met alle - compleet vernieuwde - auto's aan het werk.

Alfa Romeo

Toen het team van Alfa Romeo zijn nieuwe wagen onthulde viel er eigenlijk maar één ding op: camouflagekleuren. Na de testdagen in Barcelona zal dit zogenaamde ‘test livery’ plaatsmaken voor het échte design. Met routinier Valtteri Bottas en nieuwkomer Guanyu Zhou aan boord hoopt de Italiaanse renstal mee te kunnen doen in het middenveld.

Volledig scherm Valtteri Bottas in actie. © AFP

Alpha Tauri

,,Ik denk dat we iets heel speciaals hebben ontwikkeld", aldus Alpha Tauri-teambaas Franz Tost bij de presentatie van de AT03. Sinds de metamorfose van Toro Rosso naar het team dat we nu kennen is de kleurstelling blauw-wit bij het kleine broertje van Red Bull en dat is ook in 2022 niet anders. Het wordt interessant om te zien wat Yuki Tsunoda maar vooral kopman Pierre Gasly met deze wagen kan uitrichten. Zit er voor hem misschien wel een nieuwe GP-zege in?

Volledig scherm Yuki Tsunoda. © Pro Shots / Michael Potts

Alpine

Fernando Alonso was klip-en-klaar. De ingrijpende regelveranderingen voor dit seizoen waren de reden dat hij anderhalf jaar geleden terugkeerde in de Formule 1, dus nu moet het gaan gebeuren. Met Esteban Ocon won Alpine vorig jaar al de Grand Prix van Hongarije, maar de renstal en in het bijzonder Alonso willen meer. Met BWT als nieuwe hoofdsponsor heeft de auto van Alpine dit seizoen de nodige roze tinten.

Volledig scherm Fernando Alonso in de Alpine. © Pro Shots / Michael Potts

Aston Martin

Aan het begin van het seizoen 2021 waren de verwachtingen hooggespannen bij het voormalige Racing Point. Aston Martin keerde terug in de Formule 1 en met de krachtige Mercedes-motoren zou het groene team de stap naar boven gaan maken. De ambitie: binnen vijf jaar wereldkampioen worden. De start was niet heel veelbelovend, want het seizoen verliep voor Sebastian Vettel en Lance Stroll zonder grote successen. Misschien is de AMR22 competitiever. Vettel vond het in ieder geval een beauty. ,,Kijk dan. Wie zou daar niet in willen racen! Met deze nieuwe regels weet denk ik niemand wat we kunnen verwachten.”

Volledig scherm Lance Stroll in actie. © AP

Ferrari

Het grootste Formule 1-team van allemaal heeft alle hoop gevestigd op de nieuwe regelgeving. Ferrari-baas Mattia Binotto vertelde heel ‘open-minded’ naar de regels te hebben gekeken om tot innovaties te komen. Is dit dan het jaar van de comeback vanuit Maranello? Aan het aangezicht van de F1-75 zal het in ieder geval niet liggen, bijna de gehele F1-wereld was het er namelijk wel over eens dat dit een fraai staaltje Italiaans vakmanschap was. De eerste resultaten bij de testdagen in Barcelona waren er ook wel naar.

Volledig scherm Charles Leclerc in de F1-75. © REUTERS

Haas

Haas was er begin februari als eerste bij om zijn nieuwe bolide te showen. Het team bungelt de laatste jaren onderaan bij zo'n beetje elke grand prix en heeft veel hoop gevestigd op het nieuwe tijdperk. ,,We hebben in 2020 de beslissing genomen om alle tijd en middelen in de VF-22 te steken. Hopelijk werpt die beslissing zijn vruchten af en kunnen we weer meedingen naar punten", aldus eigenaar Gene Haas. Voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin moet het gebeuren in deze wit-rood-blauwe auto, al werden de rode en blauwe aspecten van de auto verwijderd na de Russische inval in Oekraïne.

Volledig scherm Mick Schumacher namens Haas. © AFP

McLaren

Misschien wel één van de meest in het oog springende bolides is die van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Waar een paar teams hun definitieve ‘pakket’ pas bij de testdagen met de wereld deelde, presenteerde McLaren meteen ‘the real deal’. De oranje brigade eindigde vorig jaar achter Mercedes, Red Bull en Ferrari als vierde bij de constructeurs en willen maar wat graag verder naar boven kijken. Ricciardo's zege op Monza smaakte immers wel naar meer. Wat het team in Barcelona liet zien was in ieder geval veelbelovend.

Volledig scherm Lando Norris. © EPA

Mercedes

Het meest opvallende aan de W13 van Mercedes toen hij onthuld werd, was natuurlijk dat het team weer terug bij een zilveren kleurstelling is voor 2022. Toen wereldkampioen Lewis Hamilton tijdens de testdagen werd gevraagd of hij zich zorgen maakt dat andere teams de regels anders en beter geïnterpreteerd hadden, reageerde hij stellig. ,,Waarom zou ik dat denken? We hebben acht constructeurstitels achter elkaar gewonnen. Natuurlijk is er altijd een risico, maar wij maken niet veel fouten. We hebben intelligente mensen in de fabriek werken en ik vertrouw hen volledig", aldus de man die met George Russell aan zijn zijde ook de individuele wereldtitel hoopt te heroveren.

Volledig scherm Lewis Hamilton bestuurt de W13. © EPA

Red Bull

Oracle Red Bull Racing, zoals de renstal vanaf dit seizoen heet na het sluiten van een lucratieve sponsordeal, gaf bij de presentatie van zijn nieuwe auto nog bar weinig prijs. Veel interesse was er dan ook voor de daadwerkelijke onthulling bij de start van de eerste testdag. Wat bij experts meteen in het oog sprong was de ‘agressieve’ vormgeving van de steil aflopende sidepods. Verder hanteert Red Bull voorlopig een ander soort voorwielophanging dan concurrenten als Mercedes en Ferrari, en heeft de RB18 een erg lage neus. ,,De auto is compleet anders. Ik vind hem er goed uitzien, maar het gaat er natuurlijk om dat die snel is.”

Volledig scherm © Pro Shots / Michael Potts

Williams

Ook bij Williams stond er een op veel punten andere auto dan bij de presentatie een paar weken eerder. De renstal lijkt de weg naar boven te hebben ingezet, maar moet het dit weekend zonder grote ster George Russell stellen die naar Mercedes is gepromoveerd. Aan Alex Albon en Nicholas Latifi de taak om de stijgende lijn door te trekken in een compleet nieuwe auto. ,,Als hij zo snel is als hij eruit ziet, dan gaat hij het heel goed doen", aldus teambaas Jost Capito.

Volledig scherm Alex Albon. © EPA

