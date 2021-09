Foto's | Verstappen op scooter naar training in ‘oranje-zee’ Zandvoort

Verstappen mag zich winnaar noemen van GP van België na histori­sche en totaal verregende dag

29 augustus De Grand Prix van België is vanmiddag volledig in het water gevallen. Na ruim drie uur wachten in de regen zagen de verkleumde en doorweekte fans de coureurs een paar rondjes achter de safety car afwerken op het circuit van Spa-Francorchamps. De van pole begonnen Max Verstappen werd als winnaar uitgeroepen en scoorde de helft van het normale aantal WK-punten.