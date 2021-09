Fotoserie | Bekijk hier de mooiste plaatjes uit Zandvoort

Alles over Formule 1 in Zandvoort: dagelijks live met het nieuws, reacties, podcasts en video's

3 september Het Formule 1-circus is na een afwezigheid van 36 jaar weer neergestreken in Zandvoort. Daar wordt dit weekeinde de strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vervolgd. De komende dagen houden we je via deze site 24/7 op de hoogte van de ontwikkelingen vanuit Zandvoort, waar onze verslaggevers Rik Spekenbrink en Arjan Schouten ter plekke zijn.