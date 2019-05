Fraai die bootjes in Monaco, maar racen kan er niet meer

Verstappen positief: ‘Jammer van die vierde plaats, maar ik heb een toffe race gehad’

27 mei Wat Max Verstappen zal onthouden van zijn vijfde grand prix in Monaco is niet die tijdstraf van vijf seconden vanwege een onveilig vertrek uit de pitstraat. De battle van anderhalf uur met vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was hem daarvoor te goed bevallen. ,,Ik heb me wel vermaakt.”