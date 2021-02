Frijns krijgt eerste pole in carrière niet verzilverd in Diriyah

Nyck de Vries, die vrijdag de eerste E-Prix in op het smalle stratencircuit in de Saudi-Arabische stad had gewonnen, eindigde in de tweede race als veertiende. De Friese coureur behield wel de leiding in het wereldkampioenschap van de elektrische raceauto’s.

Frijns had er dubbel Nederlands succes van kunnen maken, want hij was zaterdag veruit de snelste in de kwalificaties. Toch miste hij in de race wat snelheid ten opzichte van de elektrische Jaguar van Bird. De tweede plaats gaf de voormalige testrijder in de Formule 1 toch voldoening, want hij had na een crash in de training op vrijdag niet aan de kwalificaties mee kunnen doen en moest toen als laatste starten in de eerste E-Prix van het jaar. Hij wist toch nog als zeventiende te finishen.