Frustratie Ferrari na debacle in Melbourne: ‘Slechtste start ooit’, bij Nyck de Vries ‘zat alles tegen’

Het is nog bepaald niet het Formule 1-seizoen van Ferrari, zo bleek ook weer in Melbourne. Tijdens de bijzonder chaotische Grand Prix van Australië stond Charles Leclerc, vorig jaar nog winnaar, al snel in het grind. Ploeggenoot Carlos Sainz deed lang vooraan mee, maar kreeg na de tweede herstart een tijdstraf van vijf seconden en die kwam hem duur te staan.

Leclerc vloog er zondagmorgen in de eerste bocht vanaf na een aanvaring met Lance Stroll. ,,Ik wijs niet naar Lance", aldus de Monegask. ,,Ik denk dat hij geen kant op kon, omdat Fernando (Alonso, red.) afremde. Voor mij was het onmogelijk om te zien of Lance achter Fernando zou blijven... Ik heb hem duidelijk over het hoofd gezien.”

Sainz leek vervolgens dik in de punten te rijden, maar kreeg na de tweede herstart een tijdstraf omdat hij Alonso hinderde. De vijf seconden zorgden ervoor dat hij uiteindelijk als nummer twaalf in de eindstand staat. Tot zijn eigen frustratie. ,,Dit is niet terecht, een veel te zware straf", zei de Spanjaard al tijdens de race over de radio. ,,Laat ze eerst eens naar mijn verhaal luisteren.”

Sainz heeft na drie races 20 punten op zijn naam. Leclerc staat na drie races op twee uitvalbeurten en zes punten. ,,Het is extreem frustrerend", aldus de coureur die begin vorig jaar nog de grote rivaal van Verstappen leek te gaan worden. ,,Ik bedoel, dit is de slechtste start van een seizoen ooit. Het is echt frustrerend.”

Nyck de Vries

Nyck de Vries stond er na de race beteuterd bij. De Friese coureur, die bij AlphaTauri bezig is aan zijn debuutseizoen in de Formule 1, haalde de finish niet. Bij de tweede herstart, op drie ronden voor het einde, werd hij van de baan gereden en was zijn race voorbij. ,,Alles zat tegen”, zei hij bij Viaplay.

De Vries koos voor een andere bandenstrategie dan zijn concurrenten en dat leek goed uit te pakken. Na de start rukte hij op van de vijftiende naar de twaalfde plaats. Maar toen na negen ronden de race voor de eerste keer werd stilgelegd en vrijwel al zijn concurrenten een ‘gratis’ pitstop maakten en van banden konden wisselen, was De Vries zijn voordeel kwijt. Kort daarna kreeg hij in de race een tik van achteren, waarna zijn auto zelfs even met vier wielen van de baan kwam.

,,Als die rode vlag er niet was geweest, had de race er heel anders uitgezien. Na die tik was mijn voorvleugel ontzet en kon ik niet meer zoveel doen. Ik verloor veel tijd en reed achteraan”, vertelde De Vries. ,,Bij de tweede herstart kwam ik in aanraking met Logan Sargeant, ik kon daar verder weinig aan doen. Mijn strategie was niet fout, maar het pakte helemaal verkeerd uit. Kennelijk zat ik vandaag in de hoek waar de klappen vallen.”

