Furieuze Viscaal: Formule 3-smaakmaker staat met lege handen

Hamilton evenaart record Schumacher: ‘Moet mezelf in arm knijpen’

18 juli Met zijn zevende pole position op de Hungaroring heeft Lewis Hamilton het record van Michael Schumacher op dit circuit geëvenaard. De Brit, die al zoveel records in de Formule 1 op zijn naam heeft staan, kon het naar eigen zeggen amper geloven. ,,Het is te gek, ik moet mezelf even in m’n arm knijpen”, zei Hamilton na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije.