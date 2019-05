Gaat Max nu eindelijk een keer scoren in Monaco?

Formule 2 Oppermach­ti­ge De Vries wint hoofdrace in Monaco

24 mei Nyck de Vries heeft op imponerende wijze de hoofdrace in Monaco gewonnen. De Formule 2-coureur kwam in een bizarre race als eerste over de streep en doet zeer goede zaken in de stand om het kampioenschap. Leider in de stand, Nicholas Latifi, eindigde namelijk niet in de punten.