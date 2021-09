Gasly niet uit beeld bij Red Bull: ‘Hij rijdt bijzonder sterk’

Video Bottas troeft Hamilton nipt af, Verstappen start Italiaanse sprintrace als derde

10 september Hij rijdt na dit seizoen bij laagvlieger Alfa Romeo en start zondag in de hoofdrace in Monza met een gridstraf achteraan, maar Valtteri Bottas maakte wel zijn punt in de kwalificatie. De Fin was de rapste, voor teammaat Lewis Hamilton en Max Verstappen.