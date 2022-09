Geen optimale tweede training voor Max Verstappen: ‘Niet echt representatief wat we lieten zien’

Max Verstappen begon zijn 25ste verjaardag met een nagenoeg vlekkeloze eerste training in Singapore, waar de zon op dat moment nog niet onder was. Hij verbeterde zich meermaals en kwam op P2 uit, nadat Lewis Hamilton op de valreep nog onderdoor kwam. ,,Ik denk dat de auto best goed liep in vrije training 1", blikte de Nederlander dan ook terug. Enkele uren later verliep het tweede trainingsuur ogenschijnlijk een stuk moeizamer. Hij kon weinig kilometers maken en strandde op ‘maar’ plek 4. ,,We wilden een aantal dingen proberen, maar het doorvoeren van die aanpassingen duurde wat langer. Toen we daarna weer wat anders wilden doen, nam ook dat weer de nodige tijd in beslag.”