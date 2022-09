Gehinderde Max Verstappen begint met vijfde tijd, Nyck de Vries door het grind

Voorafgaand aan de eerste sessie van het Italiaanse GP-weekend, werd er op het Autodromo Nazionale Monza een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan koningin Elizabeth II. Veel Formule 1-teams zijn gezeteld in het Verenigd Koninkrijk en dus wordt er ook in de paddock stilgestaan bij haar overlijden. Tien minuten voor aanvang van VT1 stonden alle coureurs en medewerkers van de teams in stilte voor hun garage. Na afloop veranderde die stilte in een hard applaus van alle aanwezigen.

Toen de klok vervolgens om precies 14.00 uur begon te lopen, was het Nyck de Vries die zijn auto als eerste het Italiaanse asfalt opdraaide. De 27-jarige Nederlander nam in de eerste sessie de honneurs waar voor Sebastian Vettel en wilde in de Aston Martin laten zien wat hij in huis had, nog altijd hopend op een stoeltje voor volgend jaar. Al snel moest De Vries echter weer terugkeren naar het team, waardoor hij uiteindelijk pas als laatste een tijd op de klokken wist te zetten. Met nog enkele minuten op de klok leek hij op weg naar een flinke verbetering, maar een uitstapje door de grindbak maakte daar een einde aan. Zodoende moest De Vries het doen met P19, enkel sneller dan Nicholas Latifi. ,,Bedankt hiervoor”, zei hij na afloop over de boordradio.

Max Verstappen reed een groot gedeelte van de training op hard rubber. Daarop was hij een tijd lang het snelst van allemaal, totdat Charles Leclerc (1.22,410) op softs onderdoor kwam. Toen ook de Nederlander rode banden onder zijn RB18 gekregen had, was hij meteen snel onderweg. Hij was het snelst van allemaal in de eerste twee sectoren, maar gaf op de streep toch vier tienden toe: 1.22,840. Dat had er alles mee te maken dat Lando Norris hem stevig ophield in het achterste gedeelte van de baan. Ook de Brit van McLaren zat in een getimede ronde en dus hoefde hij niet van zijn gas te gaan.



Het team van Red Bull Racing voorzag Verstappens auto voorafgaand aan de training van een nieuwe interne vebrandingsmotor (ICE), waardoor hij in ieder geval vijf plekken naar achteren moet voor de race van zondag. De WK-leider is lang niet de enige die op Monza een gridstraf heeft ontvangen.