‘Geschokte’ Sebastian Vettel en Max Verstappen zien GP in Sotsji niet zitten: ‘Ik ga niet racen in Rusland’

,,De Formule 1 zou daar niet moeten rijden”, zei Vettel donderdag tegen diverse media op het circuit van Barcelona, waar deze week drie testdagen zijn. ,,We zien wel wat er gebeurt, maar ik heb in ieder geval al mijn beslissing genomen. Ik ga niet. Het zou verkeerd zijn om daar te racen.” Verstappen was het daarmee eens. ,,Formule 1-coureur Vettel boycot race in Rusland.”

De 34-jarige Duitser las vanochtend over de militaire aanval van Rusland op buurland Oekraïne. ,,Ik was geschokt en verdrietig. Onschuldige mensen worden om stomme redenen gedood.” Vettel veroverde in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel in de koningsklasse in een Red Bull-auto. Hij begint nu aan zijn tweede seizoen bij Aston Martin in de Formule 1.

Verstappen kreeg in Barcelona ook vragen over de race in Rusland. ,,Als een land in oorlog is, is het niet goed om daar te gaan racen”, antwoordde de Nederlandse coureur van Red Bull.



De organisatie van de Formule 1 meldde de situatie met Oekraïne en Rusland ‘scherp in de gaten te houden’ en voorlopig verder niet te willen reageren.

