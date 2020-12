GP Abu Dhabi: Weet Verstappen Bottas nog te achterhalen in WK?

track recordBij elke race op de Formule 1-kalender neemt deze site het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar de historie. Vandaag deel 17 van 2020: de Formule 1-afsluiter op het circuit van Yas Marina, waar Max Verstappen nog altijd zicht heeft op de tweede plaats in het WK.

Door Arjan Schouten

Cijfers en feiten

Een ‘sundowner’ is de GP van Abu Dhabi officieel. Geen dagrace, ook geen nachtrace. Een race waarbij de zon in de zee zakt en het vuurwerk bij de finish de Arabische sterrenhemel verfraait. Een vijfenhalf kilometer lange ronde, getekend door F1’s huisarchitect Herman Tilke. Gelegen op het Yas Marina eiland, op 25 minuten rijden van Abu Dhabi ‘downtown’.

De bedoeling was dat de bouwkosten circa 250 miljoen dollar zouden bedragen, maar uiteindelijk werd bijna het miljard aangetikt. Het circuit is dan ook onvergelijkbaar met bijna alle andere decors op de kalender. Megalomaan, luxueus, met een eigen jachthaven en tophotels naast en zelfs boven het asfalt. Doorgaans de feestelijke afsluiter aan het einde van een lang seizoen, met vuurwerk, vip’s, heel veel Britse fans en tal van feestjes. Nu zal het allemaal bijzonder sober zijn, met lege tribunes en het hele Yas Marina eiland in F1-lockdown.

Wat hoogstwaarschijnlijk wel weer heel vertrouwd zal zijn, is de winnaar. Mercedes domineert al jaren in Abu Dhabi, sinds 2009 onafgebroken op de kalender. Sebastian Vettel was in 2013 namens Red Bull Racing de laatste coureur die zonder Mercedes wist te winnen. Daarna regeerden de zilverpijlen zes jaar lang. Lewis Hamilton won vier keer, Nico Rosberg en Valtteri Bottas beiden één keer.

Hoe presteerde Max Verstappen er?

Ook Verstappen zag alleen nog maar Mercedessen winnen in Abu Dhabi, waar de Nederlander vaak genoeg eenzame races reed op gepaste afstand. De laatste twee jaar haalde hij echter wel steeds het podium bij de slotrace. In 2019 werd hij er derde, vorig jaar tweede achter een dominante Hamilton. In die race van twaalf maanden terug was er een smakelijk kroonprinsengevecht met Charles Leclerc, waarin de Limburger van Red Bull Racing nog eens liet zien dat hij de beste coureur is zonder Mercedes onder de kont. Hij verzekerde zich met dat resultaat toen bij de slotafspraak nog van de derde plaats in het kampioenschap. Dit keer maakt Verstappen theoretisch nog kans op de tweede plaats in het WK, maar dan heeft hij zelf een topresultaat nodig en Valtteri Bottas opnieuw een off-day. Met maximaal 26 punten op het spel staat de Fin 16 punten voor (205 om 289) op Verstappen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat staat er verder nog op het spel in Abu Dhabi?

De strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap was misschien wel het minst voorspelbare dit jaar, met een dramatisch draaiend Ferrari. Achter Mercedes en Red Bull Racing maken Racing Point (194 punten), McLaren (184) en Renault (172) nog kans op die positie en de miljoenen die bij die notering horen. Even leek McLaren de beste papieren te hebben, tot Sergio Pérez won in Bahrein en Lance Stroll er derde werd. Racing Point staat nu tien punten los van McLaren en start met de beste uitgangspositie aan het slotstuk.

Vooraan het veld is vooral de actualiteit bij Mercedes boeiend. Valtteri Bottas heeft naarstig de behoefte aan een topresultaat na drie mindere beurten op rij. En zit naast hem opnieuw George Russell, of is Lewis Hamilton op tijd hersteld van corona? Rijdt Russell wederom in Abu Dhabi dan hoopt de huurling van Williams ongetwijfeld op minder pech dan in Bahrein, waar hij de zege tot twee keer toe door zijn vingers zag glippen. Of stapt Hamilton weer in, de man over wie zelfs na zeven wereldtitels nog steeds getwijfeld wordt of hij zelf nou zo goed is, of toch vooral zijn auto?

Volledig scherm Lewis Hamilton tijdens de GP van Abu Dhabi vorig jaar. © BSR Agency

En er is meer. Neem Alexander Albon, de Red Bull-coureur die nog steeds moet bewijzen dat hij volgend jaar weer in die auto hoort. Of Pérez, die ook na zijn zege in Bahrein nog altijd geen contract heeft voor 2021 en dus misschien wel zijn laatste race rijdt in de koningsklasse. Met Kevin Magnussen bij Haas kent Abu Dhabi nog een afzwaaier. En ook een soort van exit: Sebastian Vettel rijdt zondag na zes jaar zijn laatste race namens Ferrari.