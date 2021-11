GP China keert in 2023 terug op de Formule 1-kalender

De race op het circuit van Shanghai ging dit jaar niet door en ontbrak ook vorig seizoen op de kalender vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Grote Prijs van China zal ook volgend seizoen geen deel uitmaken van het Formule 1-circus, met een recordaantal van 23 races.



In de seizoenen 2023, 2024 en 2025 is het de bedoeling dat de Grote Prijs terugkeert en de Formule 1 benadrukte dat Shanghai nog steeds tot de langetermijnplannen behoort. De Formule 1 kwam in 2004 voor het eerst in China, toen zegevierde Rubens Barrichello in zijn Ferrari. In 2019 werd de voorlopig laatste race gewonnen door Lewis Hamilton, die al zes keer de beste was in China.



Dit weekend staat in de Formule 1 de Grote Prijs van Mexico op het programma.