GP van Australië verplaatst, nieuwe Formule 1-seizoen start in Bahrein

Verstappen wist al na derde weekeinde: ‘Het gat is te groot’

25 december Na het derde weekeinde van het afgelopen seizoen in de Formule 1 wist Max Verstappen dat de wereldtitel niet haalbaar was. Dat zegt de Nederlandse coureur in een interview dat hij had met Ziggo Sport in Monaco. ,,Toen wist ik, het gat is te groot. Dat gaan we nooit meer rechtzetten.”