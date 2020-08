Grand Prix van België gratis te zien, ongeacht de provider

Podcast | ‘Red Bull moet blij zijn met tempera­ment­vol­le Verstappen’

16 augustus De race in Spanje was niet spannend. Lewis Hamilton kwam als eerste over de streep voor Max Verstappen. De beide kopmannen van Mercedes en Red Bull voldeden aan de verwachtingen. Maar hun teamgenoten niet, zo concludeert Rik Spekenbrink in een nieuwe Pitstop. Samen met Etienne Verhoeff blikt hij terug op de Grand Prix van Spanje. Daarin komen ook de boordradiogesprekken van Verstappen en zijn engineer aan bod en de reactie van Helmut Marko hierop.