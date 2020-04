Grand Prix van Frankrijk definitief van de baan

‘Wat Ferrari doet, is leven in ontkenning’

24 april Er is nog geen race gereden, dit jaar. En dat doet pijn, bij de Formule 1-teams. Vooral bij de kleintjes, die het ergste vrezen en grote financiële maatregelen wensen. Maar dat is natuurlijk tegen de haren in strijken bij grote spelers als Ferrari. Niet voor niets presenteerde de FIA vandaag een noodmaatregel, om zelf sneller belangrijke knopen door te hakken.