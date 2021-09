Grand Prix van Monaco vanaf 2022 zonder vrije vrijdag

Ook de lokale middenstand profiteerde extra, aangezien de meeste teams met al hun begeleiding door de vroege opstart van het raceprogramma eerder dan bij andere grands prix in Monaco neerstreken. Vanaf 2022 vindt echter ook op het befaamde stratencircuit in mei dus een driedaagse plaats in het weekeinde. Op donderdag zullen in Monaco voortaan nog wel races uit het bijprogramma van de Formule 1 worden gehouden.



Deze aanpassing voor Monaco is waarschijnlijk een gevolg van de toevoeging van een race in mei in Miami. Daarmee zou het aantal grands prix in 2022 op het recordaantal van 23 wedstrijden komen. De definitieve kalender voor komend jaar wordt waarschijnlijk half oktober bekendgemaakt. Max Verstappen schreef de wedstrijd op het stratencircuit eerder dit jaar op zijn naam.