Grand Prix van Verenigde Staten wordt ook de komende vijf jaar verreden

Het Formule 1-circus zal ook de komende vijf jaar naar de Verenigde Staten afreizen. Het drukgezochte Austin Circuit of the Americas zal tot minstens 2026 op de kalender van de autosport blijven staan.

Dat bevestigt de Formule 1 in een statement. Het contract liep eind vorig seizoen af, waardoor er moest worden onderhandeld over een nieuwe verbintenis. De partijen waren er snel uit: nooit eerder trok een raceweekend zoveel bezoekers als in Austin. De Grand Prix werd in drie dagen liefst 400.000 keer bezocht, een absoluut record in de sport.

,,We zijn verheugd om de verlenging met het Circuit of the Americas aan te kondigen voorafgaand aan het spannende nieuwe seizoen van 2022‘’, aldus CEO Stefano Domenicali. ,,Austin is een geweldige stad en het circuit wordt door alle fans geliefd. De Grand Prix van de Verenigde Staten is een van de grootste en meest succesvolle evenementen ter wereld geworden.’’

De Grand Prix zal in oktober in de agenda komen. Afgelopen seizoen reed Max Verstappen vanaf pole position naar de overwinning in Austin. Hij eindigde voor rivaal Lewis Hamilton.

