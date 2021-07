Grappende Verstappen na tik op de vingers: ‘Volgende keer doe ik wel een donut’

Door Arjan Schouten



Het was de handtekening onder misschien wel zijn meest dominante race in de Formule 1. Max Verstappen liet afgelopen zondag na 71 rondjes wat rubber achter op het asfalt van de Red Bull Ring, na het passeren van de finish. Voor de deur van Red Bull Racing hield hij even in voor een burn out. Hij remde flink voor de finish fors af om vervolgens met een dot gas nog even een flinke streep rubber op het circuit achter te laten.



En nee, daar was de FIA niet bepaald blij mee. Meteen kwam de wedstrijdleiding op de radio bij zijn team om duidelijk te maken dat dit eens, maar nóóit meer mocht gebeuren. Levensgevaarlijk, immers. Met achterblijvers die nog met 300 kilometer per uur langs komen schieten.



,,De volgende keer doe ik wel een donut’’, grapte Verstappen vandaag, toen hij voorafgaand aan de tweede ontmoeting in Stiermarken nog eens werd gevraagd naar die waarschuwing van de FIA.