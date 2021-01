Grosjean is even verlost van verband en toont toegetakelde hand

Grosjean vloog in de GP van Bahrein tegen de vangrails en bevond zich bijna een halve minuut in een oven van 450 graden. Tóch klauterde hij op eigen houtje uit het verbrokkelde wrak. Achteraf bleek dat hij er enkel brandwonden aan beide handen aan overhield - een heus mirakel. Grosjean onderging sindsdien verschillende operaties. Het verband van z’n rechterhand is er al een tijdje af en deze week mocht ook zijn linkerhand even van wat vrijheid genieten. Ook al was het maar voor een vijftal uurtjes, het deed Grosjean deugd. ,,Mijn trouwring kan weer om! Ben ik nu voor een tweede keer getrouwd? Proost allemaal”, schreef de Fransman bij de foto.

Tweede geboortedag

Zijn linkerhand geneest goed, maar kan nog niet lang zonder verband. Volgende week gaat hij opnieuw langs de dokter in de hoop opnieuw progressie te boeken. ,,Dit zal me voor het leven tekenen, maar ik zie het als een wedergeboorte”, vertelde hij in een eerder interview. ,,29 november 2020 is mijn tweede geboortedag. Ik weet niet of het een mirakel was, misschien was het gewoon nog niet mijn tijd om te sterven. Ik denk wel dat ik wat psychologische hulp kan gebruiken. Ik heb de beelden bekeken en het is de ergste crash die ik ooit gezien heb. Zoiets zie je zelfs in Hollywood niet.”