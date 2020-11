Grosjean kan alweer lachen: ‘Maar zonder halo had ik niet tegen jullie kunnen praten’

GP van Brazilië nog niet zeker, maar Interlagos mag weer hopen

10 november De Formule 1 lijkt volgend seizoen dan toch weer neer te strijken op het circuit van Interlagos in São Paulo. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde kalender. Helemaal zeker is het overigens nog niet, want achter de Grand Prix van Brazilië is een vraagteken gezet.