­Grosjean klauterde uit de hel: een gevaarlijke sport iets minder gevaarlijk ­maken, het kán

Bij Racing Point vertrekken­de Perez: ‘Desnoods neem ik een sabbatical’

30 november Sergio Perez keert in elk geval over een jaar terug in de Formule 1. Dat zei de Mexicaanse coureur een dag na de Grote Prijs van Bahrein. Perez vertrekt na dit seizoen bij Racing Point en heeft nog geen ‘stoeltje’ voor de komende jaargang.