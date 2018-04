Hamilton beleeft geen lol aan record: 'Ik heb ondermaats gepresteerd'

,,Ik heb ondermaats gepresteerd; ik had gewoonweg geen snelheid'', mopperde Hamilton na afloop van de race in Shanghai.



De Brit uitte voor de derde race van het jaar al zijn zorgen over zijn auto, die zijn heerschappij van de afgelopen jaren kwijt lijkt. Ferrari en Red Bull steken Mercedes vooralsnog de loef af. In Australië en Bahrein won Sebastian Vettel (Ferrari), in China was Daniel Ricciardo (Red Bull) de snelste ,,Ik reed op oude banden en had geen schijn van kans.''



Hamilton liep desondanks punten in op Vettel, die na een crash met Max Verstappen terugviel en als achtste finishte. ,,Het zal een pittige strijd worden tussen ons, maar wij zijn wel de onderliggende partij op dit moment'', aldus Hamilton.