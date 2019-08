Hamilton en Verstappen halen beste in elkaar naar boven in laatste training

Verstappen was gisteren in de eerste twee vrije trainingen ook al twee keer goed geweest voor de tweede tijd. Eerst was Hamilton hem te snel af. Daarna moest Verstappen alleen zijn Franse ploeggenoot Pierre Gasly voor zich dulden.



Later vandaag, om 15.00 uur, volgt nog de kwalificatie, via een liveblog op deze site te volgen. Zondag om 15.10 uur is de race. Vorig jaar viel Verstappen al na vijf ronden uit door motorproblemen.



Luister ook naar de podcast Pitstop! ‘Max is Hamilton voorbij’: