Hamilton evenaart record Schumacher: ‘Moet mezelf in arm knijpen’

De 35-jarige coureur van Mercedes is al geruime tijd recordhouder wat betreft het aantal poles in de Formule 1. Op de Hungaroring haalde Hamilton nummer 90 binnen. Schumacher volgt op gepaste afstand met 68 pole positions. Van de actieve coureurs staat Sebastian Vettel op de ‘eeuwige’ ranglijst op de vierde plaats. De Duitser was 57 keer de beste in de kwalificatie.



,,Valtteri maakte het me niet makkelijk”, zei Hamilton over zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. ,,Het vereiste dus absolute perfectie. Ik geniet altijd enorm van zulke kwalificaties.” Hamilton jaagt op zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. Alleen Schumacher werd al zo vaak wereldkampioen. Ook wat betreft het aantal overwinningen heeft de Duitser nog een kleine voorsprong op Hamilton (91-85). De Brit zegevierde de afgelopen twee jaar op de Hungaroring en hij kan morgen zijn achtste overwinning in Hongarije boeken.