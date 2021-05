Hamilton heeft 100ste pole binnen, Verstappen op cruciale eerste startrij

VideoLewis Hamilton start zondag voor de honderdste keer in zijn carrière van pole position. Hij was 36 duizendsten sneller dan Max Verstappen, die vanaf plek twee begint. De Nederlander splitste in een razend spannende kwalificatie beide Mercedessen en was daar blij mee.

De vreugdekreet uit de cockpit van Lewis Hamilton vertelde veel. Hij is uiteraard blij met iedere pole position, zeker met nummer honderd. Maar met de ronde die hij eruit perste op het circuit in Barcelona, voorkwam hij ternauwernood dat Max Verstappen zondag de beste uitgangspositie heeft om de Grand Prix van Spanje te winnen. Maar wat scheelde het weinig: 1.16,741 om 1.16,777, ruim drie honderdsten zat er tussen beide rivalen. Het zoveelste bewijs dat het dit seizoen elk raceweekeinde spannend gaat worden, vooral tussen deze twee.

Verstappen leek niet echt aangeslagen van dat minimale verschil in Hamiltons voordeel. ,,Plek twee op dit circuit is voor dit circuit erg goed. Dat ik zo dichtbij kom, daar kan ik tevreden mee zijn”, zei hij direct nadat hij de auto uitstapte.

Want de eerste startrij, die is heilig in Barcelona. Bij 27 van de 30 races op het circuit was de winnaar begonnen op pole position of plek twee. Verstappen, zelf vijf jaar geleden uitzondering op de regel door vanaf plek vier naar de zege te rijden, zei het vrijdagavond nog: wil je hier winnen, moet je van de eerste rij beginnen. Dat is bij de kwalificatie uiteraard altijd het doel voor een coureur van zijn kaliber. Maar op dit circuit is inhalen een hels karwei, en ‘track position’ dus nog belangrijker.

Verstappen was vanochtend in de derde en laatste vrije training het snelst geweest, hij was de enige die onder de 1.18 reed en bleef Lewis Hamilton een kwart seconde voor. Daarmee liet hij zien dat Red Bull, na een op het oog mindere vrijdag, de boel wel degelijk op orde heeft in Spanje. Zeker als het gaat om de snelheid in de kwalificatie.

Dus stond vast dat het spannend zou gaan worden. Na een gematigde start in Q1 trok Verstappen in Q2 de gashendel open. Met 1.16,922 leek hij een tikje uit te delen aan Mercedes, beide coureurs van dat team gaven - na twee pogingen - ruim twee tienden toe. Overigens reden alle coureurs dit deel op de zachte band, en starten daar zondag dus ook op.

Maar zoals altijd draait het allemaal om de laatste twaalf minuten van de kwalificatie. Daarin was Hamilton in de eerste omloop het snelst. En de toptijden werden in het laatste deel van de kwalificatie, waarin alle piloten nog één kans krijgen op het ultieme rondje, niet meer verbeterd. ,,De wind trok aan”, legde Verstappen uit. Dus bleef het bij die 36 duizendsten verschil. Maar die geeft met het oog op de race nog genoeg mogelijkheden om te winnen. ,,Het is een lang stuk naar bocht één”, zei Verstappen. Oftewel: zondag gaat het gevecht tussen de wereldkampioen en diens uitdager gewoon weer verder.

