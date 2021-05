Hamilton heeft met Bottas als ideale ‘wing man’ extra wapen in gevecht met Verstappen

Video Geen punten voor WK-leider De Vries, Vandoorne rijdt door de boarding

25 april Nyck de Vries heeft in de tweede race van het weekeinde in de Formule E in Valencia geen punten kunnen pakken. De 26-jarige Fries, die zaterdag in een chaotische race op het natte Circuit Ricardo Tormo de winst pakte, kwam als zestiende over de finish. De Mercedes-coureur behield wel de leiding in het WK-klassement.