Hamilton is er bijna, maar moet nog een week in de wachtkamer

Door Arjan Schouten



Hij zag het zelf al niet gebeuren. Veertien punten meer scoren dan teamgenoot Valtteri Bottas. Zijn voorsprong van 64 punten vergroten naar een marge van 78, zo klonk voorafgaand aan de grand prix in Mexico-Stad zijn missie. Maar daar slaagde hij startend van P3 met Bottas op P6 dus net niet in. Verrassend won Hamilton voor Sebastian Vettel, maar Bottas werd zelf ook nog derde na een prima race voor Mercedes. Weer bluften ze Ferrari, dat overduidelijk sneller was in de kwalificatie, volledig af in de race. Zo liep het verschil tussen de Brit en de Fin op tot 74 punten en niet de 78 die hij nodig had.



Het leverde een dubbel gevoel op bij Hamilton. Zo’n succesvol decor was Mexico de laatste jaren helemaal niet voor Mercedes, maar wel won hij er twee keer de wereldtitel met een bijrol op het feestje van Max Verstappen. Vorig jaar was een vierde plaats genoeg, in 2017 was de race als negende eindigen zelfs voldoende. En nu won hij zelf, maar op die zesde wereldtitel moet hij nu nog minimaal een weekje wachten. ,,Maar dat vind ik ook weer niet zo erg, hoor’’, bekende Hamilton, die met zijn auto (een primeur in Mexico) het podium op mocht. ,,Ik houd van racen, neem ze toch allemaal los van elkaar. En deze race wilde ik al heel lang winnen, voor dit geweldig publiek.’’



Zijn eerste matchpoint wist hij dus niet te benutten. Zondag in zijn 248ste grand prix in het Texaanse Austin, 1500 kilometer noordelijker gelegen, kan het echter nauwelijks nog mis gaan voor de 34-jarige Brit. ,,En ach, het gaat er toch ook niet om waar ik de titel haal’', zo besloot hij in Mexico-Stad. ,,Als ik ‘m maar haal.’’