Hamilton moet weer wennen aan eigen wagen: ‘Niet de auto die ik had achtergelaten’

Dan maar over de eerste twee trainingen die hij vandaag weer afwerkte en waarin hij vijfde en tweede eindigde. ,,Het kostte me wel weer eventjes om terug in de flow te komen. Maar we hebben alles kunnen afstellen dus we zijn klaar voor het weekend. Het voelt alsof ik heel lang weg ben geweest van de auto. Dat was wel raar, dus ik moest weer even wennen. Het was niet meer de wagen die ik had achtergelaten, maar ik werk hard om er weer vertrouwd mee te worden.’’

‘George heeft het geweldig gedaan’

In de eerste sessie op het Yas Marina Circuit hielden remproblemen de Mercedes-kopman geruime tijd in de pitbox. Had dit te maken met de switch, terug van George Russell naar de veel kleinere Hamilton? ,,Ik heb echt geen idee. Wat ik wel weet is, dat er een dingetje was met de gaspedalen en later ook met de remmen, maar dat heeft het team op tijd verholpen. We verloren natuurlijk wel zo'n veertig minuten én twee sets banden. Verder verliepen de sessies oké. De tweede ging iets beter, ook al konden we de long runs aan het einde niet doen.” Dat had te maken met een brandje aan boord bij Kimi Räikkönen.



Over invaller Russell had hij ten slotte niets dan lovende woorden. ,,Ik denk dat George het geweldig gedaan heeft. Hij was op zijn plek in de auto. Voor mij was het zeker vreemd, want ik heb nog nooit een race gemist in mijn 27-jarige racecarrière. Op een dag zal ik er een boek over schrijven, maar voorlopig laat ik het hierbij.”