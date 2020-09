Hamilton ontloopt straf en behoudt poleposition

Roberts nieuwe teambaas Formule 1-team Williams

8 september Het Formule 1-team Williams heeft Simon Roberts aangesteld als teambaas. Hij neemt de plek in van Claire Williams, die na de Grote Prijs van Italië op Monza is teruggetreden. Roberts was sinds mei van dit jaar sportief directeur van de Britse renstal, die kortgeleden in Amerikaanse handen is gekomen.