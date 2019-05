Hamilton: We schrijven geschiedenis

Mercedes scherpte met de winst van Hamilton en de tweede plek van Valtteri Bottas het eigen record nog verder aan. Nooit eerder wist een renstal in de Formule 1 zo aan het seizoen te beginnen.



,,Ik ben heel erg trots om hier onderdeel van te zijn”, vertelt Hamilton, die de leiding in het wereldkampioenschap ook weer overnam van zijn teamgenoot. ,,Ik ben trots op al het harde werken van de mensen op het circuit, maar ook op die in de fabriek. De eerste vier races waren lastig. Het is een moeilijke auto en we konden niet zo goed met elkaar opschieten, maar in deze race hebben we alles recht gezet.”